Sky News показа някои от най-големите гафове на Джо Байдън

© Представители на Демократическата партия в САЩ и гласоподаватели призовават президента Джо Байдън да се оттегли от президентската надпревара поради опасения относно възрастта и способностите му, но също така и все по-чести пропуски гафовете му, но Sky News откри най-интересните му гафове през последните години.



Завършвайки встъпителните си думи на срещата на върха на НАТО във Вашингтон, Байдън се обърна към украинския президент Володимир Зеленски, като заяви: "Сега искам да дам думата на президента на Украйна, който има толкова смелост, колкото и решителност", и след това добави: "Дами и господа, президента Путин".



Докато публиката реагира, Байдън осъзна грешката и се поправи: "Ще победим президента Путин" и "Толкова съм фокусиран да победя Путин". По-късно, на пресконференция след срещата на върха на НАТО във Вашингтон, Байдън направи още една грешка: "Слушайте, не бих избрал вицепрезидента Тръмп за вицепрезидент, ако тя не беше квалифицирана, така че нека започнем с това". Байдън направи грешката в отговор на въпрос на репортер на Reuters дали има доверие на Камала Харис, настоящия вицепрезидент на САЩ.



На срещата на върха на НАТО президентът на САЩ изглежда обърка "началник-щабове" с "началник на армията", така направи третата си грешка за вечерта. Германският канцлер Олаф Шолц защити Байдън с оправданието, че пропуски се случват на всеки, съобщава Sky News.



Наскоро Байдън заяви, че се гордее, че е първият чернокож вицепрезидент на САЩ. През февруари президентът Байдън заяви, че е разговарял на срещата на върга на Г-7 през 2021 г. с френския президент Франсоа Митеран, който почина през 1996 г.



През същата седмица той заяви, че е разговарял с германския канцлер Хелмут Кол, който почина през 2017 г., за бунтовете в Капитолия, които се случиха през 2021 г., припомня Sky New.



Миналата година американският президент забърка името на Отборът по ръгби на Нова Зеландия "All Blacks" с британските паравоенни сили Black and Tans по време на посещение в Ирландия.



Когато беше вицепрезидент през 2015 г., той направи неудобна шега, когато тогавашният ирландски премиер Една Кени посети дома му във Вашингтон на Деня на Свети Патрик. "Шегувам се", каза Байдън, носейки зелена вратовръзка в чест на празника.



Оранжевото е цветът, който се свързва с протестантското мнозинство в Северна Ирландия, докато зеленото се използва главно от католическите ирландски националисти.



Веднъж Байдън похвали бившия председател на Камарата на представителите за приноса й за подобряване на икономиката по време на Голямата депресия, настъпила в началото на 30-те години на миналия век, имайки предвид кризата след срива на фондовия пазар през 2008 г., припомня Sky News.



"Освен това по време на реч през 2020 г. президентът на САЩ изглежда имаше проблеми с цитирането на Декларацията за независимост на САЩ", подчертава британската медия.