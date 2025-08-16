Sky News за срещата в Аляска: Това бележи края на изолация на Путин от Запада по най-зрелищния начин

© Това е точно моментът, за който Владимир Путин копнееше. Приветстван на американска земя като равен на среща на велики сили, пише SkyNews относно срещата на Тръмп и Путин.



Червеният килим, ръкостискането, прелитането на самолета - само Северна Корея би поздравила обвинен във военнопрестъпление по този начин, пише още в анализа на SkyNews.



Това бележи края на неговата изолация от Запада по най-зрелищния начин.



Вместо санкции, Доналд Тръмп възнагради руския президент с еквивалент на държавно посещение.