На 17 януари, събота, ни очаква слаба геомагнитна буря от степен Kp 5/G1. Това показват прогнозните данни на Националната администрация по океаните и атмосферата на САЩ (НАОА) и Лабораторията по слънчева астрономия към руската академия на науките (РАН).Причината за явлението са потоци заредени частици от слънчевия вятър след изригвания през последните 48 часа.Според данните от НАОА слаба геомагнитна буря предстои и в неделя, 18 януари, но тя ще въздейства предимно върху северните полярни региони на нашата планета. В периода 20-23 януари отново има повишена вероятност за смущения в земното магнитно поле и дори слаби геомагнитни бури.Значителното количество петна върху Слънцето са предпоставка за подобни явления.Kp индекс - показва силата на геомагнитната активност (смущенията в магнитното поле на Земята) за период от 3 часа, варираща от 0 (слаба) до 9 (екстремна).G-скалата е класификация, използвана от Националната администрация по океаните и атмосферата на САЩ (НАОА) за описание на потенциалните ефекти от геомагнитна буря върху технологиите – електрически мрежи, орбитални сателити и т.н. Може да се използва и като предупреждение към метеочувствителните хора.Тоест, най-слабата геомагнитна буря се посочва като Kp 5, а тя съответства на G1. По-високите стойности на Kp съответстват на по-високи степени по G-скалата и така например Кр 9 или G5 е най-екстремната буря.