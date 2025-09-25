ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|След 20 години неизвестност: Интерпол разкри самоличността на жена, открита мъртва в Испания
В четвъртък (25 септември) беше разкрито, че жената е 31-годишна руска гражданка на име Людмила Завада.
Тя е третата жена, която е идентифицирана чрез операцията "Идентифицирай ме", стартирана от полицията през 2023 г. в опит да се открият имената на жените, убити или починали при необясними обстоятелства в Европа.
Валдеси Уркиса, генерален секретар на международната полицейска агенция Интерпол, която ръководи кампанията, заяви, че последната идентификация ще даде "нова надежда на семействата и приятелите на изчезналите лица" и "нови следи" на разследващите.
Тялото на жената е било открито през юли 2005 г. край път в Барселона в североизточна Испания.
Полицията я нарича "жената в розово", защото е била облечена с розово горнище, розови панталони и розови обувки.
Местната полиция заяви, че причината за смъртта й е "подозрителна", тъй като доказателствата сочат, че тялото е било преместено през 12-те часа преди да бъде намерено.
Разследването обаче не успява да разкрие самоличността й.
Миналата година случаят беше добавен към операцията "Идентифицирай ме". Тогава за първи път бяха публикувани данни предоставени от Интерпол, с цел получаване на информация за неидентифицираното тяло, а доказателствата като пръстови отпечатъци бяха споделени с полицейските служби по целия свят.
По-рано тази година турската полиция провери пръстовите отпечатъци през националната база данни, разкривайки самоличността на Завада.
Полицейското разследване за смъртта на жената и обстоятелствата около нея все още продължават.
Първата жена, идентифицирана чрез кампанията, е 31-годишната Рита Робъртс от Уелс, която е убита в Белгия през 1992 г. Семейството й казва, че се е тревожило десетилетия наред, без да знае какво се е случило с нея.
Полицията все още се опитва да установи самоличността на още 44 жени, открити мъртви в Холандия, Германия, Белгия, Франция, Италия и Испания. По-голямата част от тях са жертви на убийства, За тях се смята, че са били на възраст между 15 и 30 години.
Интерпол заяви, че засилената глобална миграция и трафикът на хора са довели до повечето сигнали за изчезнали хора извън страните им, което може да затрудни идентифицирането на телата.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 757
|предишна страница [ 1/127 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Борбата с пожара край Тутракан продължава, обхванати са над 500 декара
09:45 / 23.09.2025
Борисов за случая с Любомир Киров: Готов съм лично да се свържа със Зеленски
19:15 / 23.09.2025
Николай Попов: Отвлякоха и мобилизираха българин с ТЕЛК в Украйна
11:21 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: