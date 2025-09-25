Новини
След 20 години неизвестност: Интерпол разкри самоличността на жена, открита мъртва в Испания
Автор: Росица Чинова 14:27Коментари (0)93
© BBC
Жена, чието тяло е било открито в Испания преди повече от 20 години, беше идентифицирана с помощта на международната полицейска кампания "Идентифицирай ме", предава BBC.

В четвъртък (25 септември) беше разкрито, че жената е 31-годишна руска гражданка на име Людмила Завада.

Тя е третата жена, която е идентифицирана чрез операцията "Идентифицирай ме", стартирана от полицията през 2023 г. в опит да се открият имената на жените, убити или починали при необясними обстоятелства в Европа.

Валдеси Уркиса, генерален секретар на международната полицейска агенция Интерпол, която ръководи кампанията, заяви, че последната идентификация ще даде "нова надежда на семействата и приятелите на изчезналите лица" и "нови следи" на разследващите.

Тялото на жената е било открито през юли 2005 г. край път в Барселона в североизточна Испания.

Полицията я нарича "жената в розово", защото е била облечена с розово горнище, розови панталони и розови обувки.

Местната полиция заяви, че причината за смъртта й е "подозрителна", тъй като доказателствата сочат, че тялото е било преместено през 12-те часа преди да бъде намерено.

Разследването обаче не успява да разкрие самоличността й. 

Миналата година случаят беше добавен към операцията "Идентифицирай ме". Тогава за първи път бяха публикувани данни предоставени от Интерпол, с цел получаване на информация за неидентифицираното тяло, а доказателствата като пръстови отпечатъци бяха споделени с полицейските служби по целия свят.

По-рано тази година турската полиция провери пръстовите отпечатъци през националната база данни, разкривайки самоличността на Завада.

Полицейското разследване за смъртта на жената и обстоятелствата около нея все още продължават. 

Първата жена, идентифицирана чрез кампанията, е 31-годишната Рита Робъртс от Уелс, която е убита в Белгия през 1992 г. Семейството й казва, че се е тревожило десетилетия наред, без да знае какво се е случило с нея.

Полицията все още се опитва да установи самоличността на още 44 жени, открити мъртви в Холандия, Германия, Белгия, Франция, Италия и Испания. По-голямата част от тях са жертви на убийства, За тях се смята, че са били на възраст между 15 и 30 години.

Интерпол заяви, че засилената глобална миграция и трафикът на хора са довели до повечето сигнали за изчезнали хора извън страните им, което може да затрудни идентифицирането на телата.

