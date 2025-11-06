След 27 операции заради нездравата идея да се превърне в Барби, млада жена почина
©
Барбара Янкавски е инфлуенсърка. Тя е известна в социалните мрежи като Boneca Desumana – което в превод означава "Нечовешка Барби“.
Тя е намерена в безсъзнание в къща в Сао Пауло. Полицията разследва случая и е класифицирала смъртта като "подозрителна“. Предстои пълна аутопсия.
Барбара Янкавски става известна предимно с желанието си да подражава на визията на известната кукла Барби.
За да постигне това, инфлуенсърката се е подложила на общо 27 козметични операции и според оценките е инвестирала около 48 000 евро в сложната си трансформация.
Тя внимателно документира трансформацията си в социалните мрежи, като има над 55 000 последователи в Instagram и над 344 000 в TikTok.
Преди няколко седмици Барбара Янкавски буди притеснения във феновете си със селфи, което показва синини около очите ѝ след фейслифт, разказва bTV. Във видеоклип тя обяснява, че нараняванията са част от лечебния процес и изглеждат по-зле, отколкото всъщност са.
"Ден 3 от фейслифта, направен от @dr.aurilioluis @asanasal_dedivas, подобрявам се твърде бързо! Почти невидим белег“, коментира жената. В деня на смъртта ѝ, неин приятел я е посетил Янкавски, но е напуснал апартамента, преди да настъпи трагедията.
Барбара Янкавски е известна в Бразилия не само с присъствието си в социалните медии, но и с участията си в няколко телевизионни предавания и рекламни кампании.
Последните ѝ публикации в Instagram са от 1 октомври, а в TikTok - от 7 септември. Новината за смъртта на Янкавски разтърси феновете ѝ.
Още от категорията
/
The Independent: България се готви да "конфискува" бургаската рафинерия "Лукойл", докато Путин нарежда ядрени изпитания
14:13
Драматичен обир на магазин за бижута в Лос Анджелис: Служителка напада крадец, който е насочил пистолет срещу нея
11:24
"Сделката за "Лукойл" е чиста раздяла": Изпълнителният директор на Gunvor Group е убеден, че ако сделката бъде сключена няма да има обратно изкупуване на активите
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Руски медии: САЩ извършиха тест на ракета Minuteman III, способна...
17:01 / 05.11.2025
Белгия свиква спешно заседание на Съвета за сигурност, след като ...
10:55 / 05.11.2025
Земетресение от 4,7 по Рихтер разтърси Гърция, усети се и в Бълга...
09:40 / 05.11.2025
Зохран Мамдани спечели кметските избори в Ню Йорк
08:17 / 05.11.2025
Най-малко седем души загинаха след самолетна катастрофа в САЩ
08:14 / 05.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.