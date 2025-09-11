ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|След Полша, Латвия затваря въздушното си пространство над границата с Русия и Беларус
Така, от 18:00 часа на 11 септември въздушното пространство на Латвия на източната граница ще бъде затворено най-малко до 18 септември с възможност за удължаване, заявява на пресконференция министърът на отбраната Андрис Спрудс.
Решението за затваряне на въздушното пространство в близост до източната граница с Беларус и Русия е взето след оценка, проведена от Националните въоръжени сили. Спрудс отбелязва, че "атаката на 10 септември срещу Полша е явно нарушение на въздушното пространство на НАТО и Латвия трябва да действа съответно".
Министърът допълва, че затварянето на въздушното пространство на източната граница ще позволи пълен контрол над забранената въздушна зона и ще улесни откриването на летящи обекти, както и ще освободи забранената въздушна зона за изтребителите на Балтийската въздушна патрулна мисия на НАТО и латвийската противовъздушна отбрана.
"Руските дронове във въздушното пространство на НАТО са тревожен сигнал и ние трябва да направим всичко възможно, за да предотвратим ескалацията на атаките с дронове“, отбелязва Спрудс.
Латвия също може да затвори напълно границата с Русия и Беларус. Тази възможност ще бъде разгледана от комисията по национална сигурност в Сеймата. Решението ще бъде взето на 11 септември.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3531
|предишна страница [ 1/589 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Миглена Ангелова скочи на лекарите
13:41 / 09.09.2025
Видео разкрива нови детайли от боя с шефа на полицията в Русе
11:09 / 09.09.2025
Пловдивски лекар извърши чудо с кралица на красотата
17:19 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: