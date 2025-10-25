Един от най-известните музеи в света, френският Лувър, след обира премести някои ценности в Банката на Франция, пишеПет дни след обира в Лувъра, някои от най-ценните бижута от колекцията, които не бяха откраднати, са преместени в изключително защитените хранилища на Банката на Франция.Операцията е проведена с максимална предпазливост и под моторизирана охрана от префектурата на полицията в Париж.Припомняме, че обирът на музея се случи на 19 октомври сутринта и продължи по-малко от 10 минути. Общо бяха откраднати девет бижута на Наполеон и императрица Евгения. Две от тях вече са намерени: "изпуснатата" в бързането корона на Евгения и още един предмет.След кражбата стана ясно, че в все още непубликувания доклад на Сметната палата на Франция се споменават проблеми със сигурността в Лувъра.Прокурорът на Париж Лора Бекуа, която води разследването по кражбата на бижутата от Лувъра, оценява оптимистично шансовете за намиране на ценните предмети.