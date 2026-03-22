Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Спасителните служби на Турция са извадили осем души от развалините на две сгради, срутили се след експлозия заради изтичане на газ. Това обяви в неделя турският министър на здравеопазването Кемал Мемисоглу, предава РИА Новости.

Срутването на двете жилищни сгради в централния квартал Фатих в Истанбул е причинено от изтичане на газ, съобщиха по-рано регионалните власти.

''Осемте пострадали души, извадени от развалините на сградите, срутили се след експлозията, в момента са хоспитализирани'', обяви министърът в прессъобщение.

Провинциалният управител на Истанбул Давут Гюл от своя страна съобщи по-рано, че общо девет души са били затрупани под развалините, като един от тях е бил прегледан и пуснат за домашно лечение, тъй като не се е нуждаел от хоспитализация.