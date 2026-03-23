След масираната атака над летище "Бен Гурион": Израелските авиокомпании преглеждат осъществяването на предстоящите полети
Авиокомпанията "Ел Ал“ съобщава, че "преразглежда продължаването на дейността си“ на летище "Бен Гурион“, след като Министерството на транспорта нареди ограничаване на трафика, предава The Times of Israel.
Флагманският превозвач на Израел, който извършва репатриращи полети от избухването на войната с Иран на 28 февруари, призовава властите да отворят летище Рамон близо до град Ейлат на Червено море като алтернатива на "Бен Гурион“.
От 17:00 ч. днес броят на пътниците, допускани на полет, излитащ от летище "Бен Гурион“, ще бъде намален от настоящите 120 на 50, обяви вчера Министерството на транспорта. Няма да има ограничения за броя на пътниците, допускани на пристигащи полети, но броят на излитанията и кацанията на летище "Бен Гурион“ ще бъде ограничен до едно на час.
Отделно от това Arkia съобщава, че се готви да предложи повече полети от летищата в Таба, Египет, и Акаба, Йордания.
"Arkia ще продължи да работи отговорно в съответствие с указанията, като същевременно поддържа безопасността на своите пътници и предоставя алтернативни и креативни решения в авиацията“, заявява изпълнителният директор на Arkia Оз Берловиц. "Въпреки това, при настоящите условия редовната авиационна дейност не може да бъде поддържана, тъй като това на практика означава затваряне на израелското въздушно пространство.“
"Няма да правим избор между пътниците, които вече са закупили билети, и затова се готвим да прехвърлим дейността към летищата в Акаба и Таба, за да поддържаме въздушния транспорт колкото се може по-непрекъснато“, посочва Берловиц.
Arkia посочва, че полетите от летищата в Акаба и Таба ще се обслужват от чуждестранни самолети, както бе в началото на войната.
Arkia ще обслужва и минимален трафик от летище "Бен Гурион“, включително полети до Ларнака и Атина.
ФОКУС припомня, че на 22 март Иранската армия атакува международното летище ''Бен Гурион'' в Израел, използвайки усъвършенствани безпилотни летателни апарати ''Arash-2''. Това беше обявено от ирански военен говорител, според информационната агенция Tasnim.
