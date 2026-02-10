РБК-Украйна, като се позовава на руски канали в Telegram.
Според резултати от проверка в Google, земетресението е станало в 02:21 часа местно време. От своя страна кметът на Новоросийск Андрей Кравченко е посочил в социланите мрежи:.
"В ЕДДС от мониторинговите центрове е постъпила информация за подземни трусове. Те са регистрирани на разстояние около 30 км от града – на дълбочина над 20 км. Трусовете не са нанесли щети на градската инфраструктура“, пише той.
В същото време на сайта на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център уточняват, че епицентърът е бил на 35 км северозападно от Новоросийск и на 13 км от Станица Анапская на дълбочина около 10 км.
Според жителите на града и абонатите на канала ASTRA, "високите сгради са се люлеели като играчки“. От силните трусове таваните в няколко къщи са се напукали. Освен това трусовете са усетени и от жителите на други населени места.
Следва да се отбележи, че в последните часове преди земетресението кметът на Новоросийск многократно е съобщил в социалните мрежи за ракетна опасност, а самите трусове са настъпили буквално няколко минути след отмяната на ракетната тревога.
След обявяването на ракетна тревога: Трус от 4.8 по Рихтер удари Краснодарския край на Русия
©
Още по темата
/
Доц. Момчил Дойчев: Путин се надява да унищожи енергийната инфраструктура на страната в най-мразовитата зима
04.02
"Енергийно самоубийство": Фицо ще заведе съдебен иск срещу забраната на ЕС за внос на руски газ
27.01
Кадиров публикува видео на сина си Адам след съобщенията за сериозно пътнотранспортно произшествие
17.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Сблъсъци между протестиращи и полиция по време на протест срещу И...
08:41 / 08.02.2026
Ново нападение с нож в Лондон: Ранени са трима студенти
17:48 / 07.02.2026
Въпреки Carlyle: "Лукойл" преговаря с поне 2 други компании за пр...
18:13 / 06.02.2026
ЕК алармира: TikTok има пристрастяващ дизайн
14:23 / 06.02.2026
Клонове в България и Полша: Италианските власти разкриха огромна ...
13:21 / 06.02.2026
Мицкоски: Ако ЕС гарантира нашата идентичност, нека я потвърди с ...
11:27 / 06.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.