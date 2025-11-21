След отравяне с диви гъби: Мъж и жена от Гърция се нуждаят от спешни чернодробни трансплантации
©
65-годишен мъж и 55-годишна жена са били приети в болница AHEPA в Солун с остра чернодробна недостатъчност. В момента и двамата се нуждаят от спешни чернодробни трансплантации, съобщи eKathimerini.
Пострадалите са изяли гъбите по време на събирането им. В рамките на часове те са развили тежки симптоми на отравяне и са били откарани по спешност в болница.
За жената е определен трансплантационен център в Рим, който се очаква да бъде преместена по-късно в петък. В ход са и уговорки за възможно най-скорошно преместване и на мъжа ѝ в Италия за трансплантация.
Властите подчертаха рисковете от консумацията на диви гъби без експертна идентификация, отбелязвайки, че няколко вида са силно токсични и могат да причинят тежко, а понякога и фатално увреждане на черния дроб.
Още от категорията
/
Кръсъци, паника и жертви: Мощно земетресение с магнитуд 5,7 отне живота на трима души в Бангладеш
09:27
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.