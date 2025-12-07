Европейская правда.
Сикорски отговори на публикацията на Мъск в X.
В публикацията си в X Мъск попита: "Колко време остава, преди ЕС да изчезне?“.
Той добави и надписа към публикацията си: "Премахнете ЕС“.
В отговор Сикорски написа: "Летете до Марс. Там няма цензура на нацистки поздрави“, намеквайки за нацисткия поздрав на Мъск при встъпването в длъжност на президента на САЩ Доналд Тръмп през януари.
В отделна публикация полският министър обърна внимание и на факта, че призивът на Мъск за премахване на ЕС е подкрепен от заместник-председателя на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев.
"В случай, че някой все още има съмнения, на кого служат всички тези антиевропейски приказки за суверенитет? На тези, които искат да печелят пари от разпространението на омраза, и на тези, които искат да завладеят Европа“, написа той.
Припомняме, че по-рано регулаторите на Европейския съюз глобиха X със 120 млн. евро в петък за нарушаване на правилата на ЕС относно онлайн съдържанието.
Нарушенията включват подвеждащия дизайн на "синята отметка“, липсата на прозрачност на хранилището за реклами и невъзможността за предоставяне на достъп на изследователите до публични данни.
Решението беше остро критикувано от висши американски служители, които приравняват действията на Европейската комисия на цензура.
Това не е първият път, в който Илон Мъск и Европейският съюз спорят задочно. Милиардерът преди това е правил твърдения за "недемократичния“ характер на избора на председател на Европейската комисия.
