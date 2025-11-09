След седмица гладна стачка: Протестите в Сърбия продължават
© Reuters
След цяла седмица без храна тя споделя, че е добре, има подкрепата на народа, на децата и студентите.
"Заради всички 16 жертви, които загинаха, под козирката аз реших да обявя гладна стачка, защото нашата държава не взе никакви мерки за това - никой не е осъден. Никой не е осъден, защото прзидентът Вучич така иска - всичко зависи от него, полицията и прокуратурата не си вършат работа. Арестуват се невнни хора. Нашата система е колабирала, нямаме здрави корени на нащата Сърбия", разказва Дияна.
Според нея има хора, които са платени от Вучич - престъпници, убийци. Хора, на които им е платено да излязат на улицата и да блокират протеста. От другата страна са протестиращите - народът, децата, без оръжия, с голи ръце. "От другата страна ни стрелят с пиротехника. Полицията не реагира, пускат ги", разказва опечалената майка - Ние излизаме с голи ръце и се защитаваме, така както можем.
Тя разказва още, че докато са на улицата в знак на протест, през нощта имаме жандармерия. "Пускат ни ненормална музика 24 часа, така че да не можем да живеем нормално. Хулигани ни заплашват с бутилки, с най различни неща. Опитаха се да ги внедрят сред нашите хора, за щастие се усетихме и не се случиха по-сериозни инциденти. Вече към 12 часа си взимат заплатите и се прибират. Някои спят вкъщи, на други им се плащат хотели", споделя Дияна.
"Те печелят от моята мъка. Те диксриминират сами себе си и президнета Вучич", казва още Дияна пред bTV.
Тя твърди също, че две студентки са били пребити. А едно младо момче, което е имало нужда от захар, полицаите му взели сладкото, дали му адреналин, вместо глюкоза, и той починал. Дияна твърди, че никой не говори за това.
На въпрос докога ще продължат протестите, Дияна казва: До самия край, до края.
Още по темата
/
Отмениха участията на популярен сръбски изпълнител, който публично подкрепи протестиращите студенти
26.08
Още от категорията
/
Изследване: Хибрид между ураган и средиземноморска буря със сила 160 км/ч може да удари Балканите!
31.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Санкциите задушават черното злато: Петролът на Русия вече не хран...
22:38 / 08.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.