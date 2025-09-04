След смъртоносното земетресение в Афганистан: Нов силен трус от 5,6 по Рихтер удари страната

© Североизточен Афганистан бе разтърсен от ново земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер. Това показва справка на ''Фокус'' в Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).



Епицентърът на новото земетресение е бил на 41 км североизточно от Джалалабад, на 109 км северозападно от Пешавар, Пакистан, на дълбочина 10 км



Земетресението е регистрирано в 16:56 ч. (19:56 ч. българско време).