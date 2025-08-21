Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
След смъртта на две деца при парасейлинг, какви правила въведоха в Гърция?
Автор: Екип Ruse24.bg 21:43Коментари (0)63
©
В трагичен инцидент преди 5 години брат и сестра на 13 и на 15 години загиват при парасейлинг, след като въжето се къса. След този случай властите затягат проверките. Кой е отговорен за атракционите и какви са правилата в южната ни съседка?

Парасейлингът в Гърция се третира като дейност, включваща въздушно движение. Основните регулаторни органи за безопасност са Гръцката гражданска авиационна администрация и Гръцката брегова охрана, която е подчинена на Министерството на морските въпроси и островната политика, предава bTV. Тя отговаря за морската безопасност и за инспекцията на уреди за водни спортове и следи за прилагането на правилата.

А според правилата всеки център трябва да има:

- Разрешително от бреговата охрана

- Лицензиран водач на лодката и отделен наблюдател

- Спасителни жилетки за всички участници

- Оборудване в изправност

Тази дейност се забранява при:

- Вятър над 16 възела

- Силно вълнение

- След залез или преди изгрев

- Ако не е налице втори човек като наблюдаващ

Само тази година са извършени около 3000 инспекции и са наложени 265 глоби за нарушения.

Още по темата: общо новини по темата: 19
21.08.2025 »
21.08.2025 »
21.08.2025 »
21.08.2025 »
21.08.2025 »
20.08.2025 »
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вкараха зад решетките мъж за разпространение на фентанил в Русе
Вкараха зад решетките мъж за разпространение на фентанил в Русе
10:43 / 20.08.2025
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
10:07 / 19.08.2025
Повдигнаха обвинение на българина, който шофира тира при катастрофата с три жертви в Гърция
Повдигнаха обвинение на българина, който шофира тира при катастрофата с три жертви в Гърция
16:59 / 19.08.2025
Нешка Робева: Добре си живея на село, не ми липсват големите състезания по художествена гимнастика
Нешка Робева: Добре си живея на село, не ми липсват големите състезания по художествена гимнастика
13:23 / 19.08.2025
Анализатор: Срещата в Белия дом доказва, че Украйна е неотменим елемент от европейската сигурност
Анализатор: Срещата в Белия дом доказва, че Украйна е неотменим елемент от европейската сигурност
13:23 / 19.08.2025
Камера засне най-опасното включване към магистрала, което сте виждали
Камера засне най-опасното включване към магистрала, което сте виждали
14:49 / 19.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
14:14 / 19.08.2025
Актуални теми
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Лято 2025
11-годишно дете загина при трагичен инцидент в Несебър
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: