Италианският външен министър Антонио Таяни планира да посети Кран-Монтана в петък, предвид значителния брой италианци, участващи в инцидентa, пише SkyNews.

Много подробности за жертвите остават неясни, като се очаква идентификацията им да отнеме поне дни. 

Но последните данни показват, че 13 италиански граждани са ранени, а други шест все още са в неизвестност.

Ски курортът се намира в югозападна Швейцария и много италианци бяха преминали границата, за да посрещнат Нова година там.

В предаване на живо по Tg4 той заяви, че иска да бъде близо до онези граждани, които все още очакват новини за своите близки