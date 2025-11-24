Euronews. Около 53% от гласувалите са гласували против закона, докато 46% са го подкрепили. Това надвишава изискването за минимум 20% подкрепа от всички имащи право на глас (около 1,7 млн.) за валидност на референдума.
Парламентът прие закона през юли, след като на миналогодишния референдум избирателите го подкрепиха. Алеш Примц, консервативен активист и лидер на кампанията срещу асистираната смърт, и други противници събраха над 40 000 подписа, за да наложат ново гласуване. С отхвърлянето на закона неговото прилагане е спряно. Поддръжниците му, включително правителството на премиера Робърт Голоб, изразиха разочарование, но заявиха, че ще продължат да търсят ново законодателство.
"Въпросът винаги е бил за достойнство, човешки права и индивидуален избор", заяви Голоб.
Законът предвижда психически компетентни пациенти без шанс за възстановяване или изпитващи непоносима болка да могат да прилагат асистираната смърт след одобрение от двама лекари и консултации. Законът не обхваща хора с психични заболявания. Президентът Наташа Пирц Мусар призова гражданите да гласуват и подчерта значението на изразяването на лична позиция по важни въпроси. Подобни закони вече са приети в няколко други държави от ЕС, включително Австрия.
