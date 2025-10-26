Смъртоносна катастрофа е станала в покрайнините на Драгушени, Румъния.Кадри, публикувани от NEXTA показват камион, който губи управление на мокрия път, блъска се в кола, която е в насрещното и се преобръща след това.42-годишният шофьор на колата и неговият пътник са загинали при сблъсъка. Шофьорът на камиона е оцелял. Тестът му за алкохол е отрицателен.