ЗАРЕЖДАНЕ...
Смъртоносна катастрофа в Румъния
©
Кадри, публикувани от NEXTA показват камион, който губи управление на мокрия път, блъска се в кола, която е в насрещното и се преобръща след това.
42-годишният шофьор на колата и неговият пътник са загинали при сблъсъка. Шофьорът на камиона е оцелял. Тестът му за алкохол е отрицателен.
Още по темата
/
"Дистригаз" за експлозията в блок в Букурещ: Екипите са установили наличието на природен газ в стълбището
17.10
Почина Дрю Струзан – художникът зад легендарните плакати на "Междузвездни войни" и "Индиана Джоунс"
15.10
Палермо потъна в скръб след убийството на 21-годишен младеж, прострелян в главата при опит да спре бой пред ресторанта на родителите си
12.10
Още от категорията
/
Заподозреният за убийството на 37-годишния българин пред нощен клуб в Атина се предаде на полицията
21.10
Разследване на ЕП срещу България: ЕС е дал 280 230 евро за ферма за миди в Черно море, която може да се окаже просто пясък
20.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Експерт: Европейските държави от НАТО могат да блокират износа на...
17:40 / 25.10.2025
Стойността на "Роснефт" и "Лукойл" се срина с милиарди долари
12:38 / 25.10.2025
Минаваме към общоприетото астрономическо време, може да е за посл...
08:49 / 25.10.2025
Спират производството на една от най-популярните коли в Европа
14:25 / 24.10.2025
ЕК с предупреждение към TikTok и Meta
13:47 / 24.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.