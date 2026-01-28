Сподели close
Избухването на смъртоносния вирус Нипа в индийския щат Западен Бенгал предизвика тревога в части от Азия, като някои страни затегнаха мерките за проверка на летищата, предава ВВС.

Тайланд започна да проверява пътниците на три летища, които приемат полети от Западен Бенгал. Непал също започна да проверява пристигащите на летището в Катманду и други сухопътни гранични пунктове с Индия.

От декември насам в Западен Бенгал са потвърдени два случая, според съобщенията от медицински работници. Около 196 души, които са били в контакт с тях, са проследени и тестовете им за вируса са отрицателни, съобщава индийското министерство на здравеопазването.

Смъртността от него е висока – между 40% и 75% – тъй като няма ваксина или лекарство.

Вирусът Нипа може да се предава от животни, като свине и плодоядни прилепи, на хора. Той може да се разпространява и от човек на човек чрез заразена храна.

Световната здравна организация е включила Нипа в десетте най-приоритетни заболявания, заедно с патогени като Covid-19 и Зика, поради потенциала му да предизвика епидемия.

Инкубационният период варира от четири до 14 дни.

Хората, които се заразяват с вируса, проявяват широк спектър от симптоми, а понякога и никакви.

Първоначалните симптоми могат да включват треска, главоболие, мускулни болки, повръщане и болки в гърлото. При някои хора те могат да бъдат последвани от сънливост, промяна в съзнанието и пневмония.