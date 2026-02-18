Снежна буря парализира Румъния
©
Според румънските медии, позовавайки се на съобщения от спасителите служби, снеговалежите и виелиците са нарушили пътния и въздушния транспорт в цялата страна. В окръзите с червен код пътищата са блокирани поради паднали дървета и снежни преспи. От сутринта на 18 февруари спасителите са разчистили приблизително 200 дървета от пътищата и са изкопали 30 коли от снега.
Общественият транспорт също е нарушен в много градове поради снежната буря. Във Вранча и Галац училищата обявиха, че преминават към онлайн работа.
Зимната стихия удари най-силно столицата Букурещ и окръг Илфов, като и двата района от днес са поставени в зона с висок риск заради обилните снеговалежи.
Метеоролозите прогнозират, че снеговалежите ще продължат и идните дни. Снежната покривка вече е достигнала 30-35 сантиметра, като се очаква, да натрупа още 15-20 сантиметра.
Повече от 20 полета са отложени на летище Букурещ поради снеговалежите. Националната компания за летища в Букурещ (CNAB) съобщи, че е използвала цялото налично оборудване за разчистване на пистите, но предупреди, че лошото време вероятно ще доведе до по-нататъшни забавяния или отменяния през следващите дни.
Властите издадоха извънредни съобщения чрез системата Ro-Alert тази нощ, призовавайки обществеността да се въздържа от пътуване.
Ако пътуванията не могат да бъдат отложени, на шофьорите се препоръчва силно да проверят състоянието на пътя и да се уверят, че превозните им средства са правилно подготвени за зимата, включително сезонни гуми, вериги за сняг, лопата за сняг и противоплъзгащи повърхности.
Същевременно на гражданите се препоръчва постоянно да следят метеорологичните прогнози и официалната информация, излъчвана по радиото и телевизията.
Още по темата
/
Най-малко 15 загинали, хиляди евакуирани и се очакват нови проливни дъждове: Португалия е връхлетяна от нова природна стихия
12.02
Още от категорията
/
Затворени пътища, полети се пренасочват към България, учебните занятия са отменени: Румъния е в снежен капан
08:55
27-етажен небостъргач е най-скъпата частна къща в света и се намира в една от най-евтините държави
17.02
Президентът на хотелската верига Hyatt Томас Притцкер подаде оставка след разкритията за контактите му с Епстийн
17.02
Актьорът Робърт Дювал, звезда от ''Кръстникът'' и ''Апокалипсис сега'', почина на 95-годишна възраст
16.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Нападение с нож в Сидни, един човек е убит, двама са в критично с...
17:35 / 17.02.2026
Полша ще поиска от Русия репарации за "съветското господство"
11:20 / 17.02.2026
Актьорът Робърт Дювал, звезда от ''Кръстникът'' и ''Апокалипсис с...
22:25 / 16.02.2026
ЕК ще присъства като наблюдател на заседание на Съвета за мир на ...
17:05 / 16.02.2026
Politico: В Мюнхен стана ясно, че отношенията между Европа и САЩ ...
09:05 / 16.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.