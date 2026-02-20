Devdiscourse.
Администрацията на летището предупреди пътниците да очакват допълнителни затруднения дори и след очакваното възобновяване на полетите. От 117-те полета, планирани до 9 часа местно време сутринта, 19 вече са отменени, което е причинило широко разпространени закъснения в пътуванията.
Служителите на летището продължават да следят отблизо ситуацията, като периодично публикуват актуална информация, за да гарантират безопасността на пътниците и да управляват ефективно графиците. Пътниците се съветват да се свържат със съответните авиокомпании за информация в реално време за своите полети.
Снежна буря затвори международното летище във Виена
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Затворени пътища, полети се пренасочват към България, учебните занятия са отменени: Румъния е в снежен капан
18.02
Президентът на хотелската верига Hyatt Томас Притцкер подаде оставка след разкритията за контактите му с Епстийн
17.02
Актьорът Робърт Дювал, звезда от ''Кръстникът'' и ''Апокалипсис сега'', почина на 95-годишна възраст
16.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Андрю е върнал на Норвегия държавния орден за специални заслуги
18:33 / 19.02.2026
Арестуваха принц Андрю
12:53 / 19.02.2026
САЩ осъдиха българин, изнасял незаконно електронни компоненти за ...
22:25 / 18.02.2026
Снежна буря парализира Румъния
17:01 / 18.02.2026
Заплата от близо 7000 евро: ЕС поднови конкурс, който предлага ра...
11:36 / 18.02.2026
Нападение с нож в Сидни, един човек е убит, двама са в критично с...
17:35 / 17.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.