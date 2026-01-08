Управителят на бара в швейцарски курорт, където 40 души загинаха в пожар на Нова година, е избягал с пари в брой, докато клиентите се опитвали отчаяно да избягат — и двамата собственици са обвинени в унищожаване на доказателства след инцидента.40-годишната Джесика Морети е обвинена, че е изоставила уплашените гости, докато пламъците обхващали Le Constellation, и е била видяна от много свидетели да носи касовия апарат, съобщи италианският вестник, предаваМорети и съпругът й Жак Морети – и двамата френски граждани, които от 2015 г. са съсобственици на луксозния нощен клуб Crans-Montana – са разследвани за непредумишлено убийство и причиняване на телесни повреди на 119 други лица, които са претърпели ужасни изгаряния, докато празнували в Швейцарските Алпи.След пожара Джесика Морети заяви, че е получила "леки изгаряния по едната ръка“, докато е бягала, докато пламъците са обхванали нощния клуб