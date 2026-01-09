Le Figaro.
Тя заяви това пред журналисти след изслушването и в прокуратурата, допълвайки, че случилото се е "невъобразима трагедия“.
"Мислите ми винаги са с жертвите и хората, които се борят днес. Това е невъобразима трагедия. Никога, никога не бихме могли да си представим такова нещо. Случи се в нашето заведение и искам да се извиня“, заяви Морети.
Малко - по рано днес швейцарските власти разпоредиха задържането на съпругa на Джесика Морети, съсобственикът на популярния бар "Le Constellation, Жак Морети.
Собственичката на бара в Кран-Монтана се извини на семействата на жертвите от пожара
©
Още по темата
/
Собственичката на бара в Кран Монтана е бягала с парите от касата, докато клиентите се опитвали да избягат от пламъците
08.01
Българин за пожара в швейцарски бар: Посетителите са танцували с бутилки с пиротехнически свещи
02.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Израел обяви, че Николай Младенов ще оглави Съвета за мир в Газа
22:12 / 08.01.2026
Макрон: Франция ще гласува против търговското споразумение между ...
22:06 / 08.01.2026
Българското дипломатическо дружество с остра критика към ЕК и ЕП
21:11 / 08.01.2026
Край бреговете на Турция: Дрон атакува петролен танкер, плаващ къ...
17:28 / 08.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.