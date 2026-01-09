Сподели close
Джесика Морети, съсобственичката на бар "Le Constellation“ в Кран-Монтана, където 40 души загинаха, а 116 бяха ранени при пожар в новогодишната нощ, се извини днес на семействата на жертвите и ранените, заявявайки, че мислите ѝ са с тях, предава Le Figaro.

Тя заяви това пред журналисти след изслушването и в прокуратурата, допълвайки, че случилото се е "невъобразима трагедия“.

"Мислите ми винаги са с жертвите и хората, които се борят днес. Това е невъобразима трагедия. Никога, никога не бихме могли да си представим такова нещо. Случи се в нашето заведение и искам да се извиня“, заяви Морети.

Малко - по рано днес швейцарските власти разпоредиха задържането на съпругa на Джесика Морети, съсобственикът на популярния бар "Le Constellation, Жак Морети.