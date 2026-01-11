The Guardian.
Според медийни съобщения, управителят на Le Constellation, Жак Морети, е казал на разследващите, че вратата към партера, където се е провеждало партито, е била заключена отвътре. Заподозреният
Според полицейски доклади Морети е заявил, че е разбрал за заключената врата едва след пожара. Той е отишъл на мястото на трагедията и е отворил вратата отвън, само за да открие "купчина безжизнени тела“ пред нея. Разследващите разглеждат това обстоятелство като ключов фактор в разследването.
Ако прокурорите установят, че собствениците са знаели, че вратата е заключена и са поели риска за клиентите, те биха могли да бъдат обвинени в предумишлено убийство с присъда до 20 години затвор. Морети също така потвърди, че самият той е облицовал тавана на мазето със звукоизолиращ мус.
Френският съсобственик на бар ''Le Constellation'', бе задържан в петък, докато прокурорите разследват трагедията.
Припомняме, че в бар ''Le Constellation'' в швейцарския град Кран-Монтана в навечерието на Нова година избухна пожар. Според съобщения в медиите, при инцидента са загинали 40 души, а над 100 са ранени.
Собственикът на бара в Швейцария, където загинаха 40 души: Вратата е била заключена отвътре
Собственичката на бара в Кран Монтана е бягала с парите от касата, докато клиентите се опитвали да избягат от пламъците
