X.
''Изглежда, че мерките, които предприехме, за да спрем неразрешеното използване на Starlink от Русия, дадоха резултати. Уведомете ни, ако е необходимо да предприемем допълнителни мерки'', написа Мъск.
Публикацията на американският предприемач бе препубликувана от министъра на отбраната на Украйна Михаил Федоров.
Действията на Мъск са пряко свързани с искането на Украйна за разрешаване на въпроса с използването на терминали Starlink от руски ударни дронове ''Шахед''.
Министърът на отбраната Михаил Федоров обяви на 29 януари, че е повдигнал въпроса пред SpaceX няколко часа след като руски дронове със Starlink връзка се появиха над украински градове.
ФОКУС припомня, че на 26 януари Сергей Бескрестов "Флаш", съобщи, че руските войски са ударили с дронове хеликоптери в района на Кропивницки.
"Това е първият случай на използване от РФ на дронове, управлявани чрез сателитна връзка Starlink", заяви съветникът на министъра на отбраната на Украйна.
Междувременно днес в Киев бяха съобщени проблеми със Starlink.
Бескрестнов обяви предупреди "действащите ограничения“ в канала си в Telegram. Той ги нарече "временни“.
По-рано Киев и Европа изразиха възмущението си от възможността Русия да използва сателитите на Starlink за удари над Украйна.
SpaceX ограничи използването на Starlink от Русия
©
Още по темата
/
"Енергийно самоубийство": Фицо ще заведе съдебен иск срещу забраната на ЕС за внос на руски газ
27.01
Тръмп: САЩ няма да налагат наказателни мита срещу европейските страни, споразумяхме се с Рюте за Гренландия
22.01
Още от категорията
/
Тръмп обяви извънредно положение в САЩ заради "заплахата от Куба" и плаши с мита страните, продаващи петрол на Хавана
30.01
Андрей Ковачев: Меркосур ще създаде един огромен пазар от 700 млн. потребители и ще наложи нашите високи стандарти на стоки и услуги
29.01
Прокурорът на Ню Йорк оглавява група, която обвинява администрацията на Тръмп в "експлоатация" на Минесота
29.01
Зорница Илиева: След Венецуела, заплахите към Куба, Канада и Гренландия въпросът е кой е следващият?
28.01
Блокада на всички гранични пунктове: Превозвачи от Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора и РСМ обявиха мащабен протест за 26 януари
25.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Броят на жертвите от влаковата катастрофата в Испания се увеличи ...
20:01 / 31.01.2026
Скандални снимки от ''Досиетата Епстийн'' показват принц Андрю на...
15:09 / 31.01.2026
Хиляди хора в САЩ протестират срещу ICE
11:15 / 31.01.2026
Федералното правителство на САЩ спря работа
11:17 / 31.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.