Специален прокурор ще разследва сина на президента на САЩ Байдън Хънтър

© Синът на Джо Байдън Хънтър ще бъде разследван от специален съветник с допълнителни правомощия, е съобщил главният прокурор на САЩ, пишат The New York Times и ВВС.



Мерик Гарланд е разширил правомощията на Дейвид Вайс, федералния прокурор, който вече е повдигнал обвинения по случая на Хънтър Байдън.



Според The New York Times разширeните правомощия на прокурора е сигнал, че разследването е достигнало нов етап и създава възможност президентските избори през 2024 г. да бъдат засенчени от множество разследвания.



Споразумението за признаване на вина по обвиненията в данъчни измами и притежание на оръжие срещу сина на президента на САЩ се провали по-рано този месец.



Републиканците настояват за разследване на бизнес делата на Хънтър Байдън.



В изявление в Министерството на правосъдието Гарланд е заявил, че прави този ход след молба Вайс, пише ВВС.



Новото назначение ще осигури на прокурора допълнителни ресурси за продължаване на разследването и за евентуално повдигане на допълнителни обвинения извън щата Делауер.



Гарланд е заявил, че специалният съветник ще изготви доклад, когато приключи работата си, и че Министерството на правосъдието ще направи възможно най-голяма част от него публична.



"Назначаването на Дейвид Вайс засилва пред американския народ ангажимента на министерството както към независимостта, така и към отчетността по особено чувствителни въпроси", е подчертал Гарланд на пресконференция.



Адвокатът на Хънтър Байдън, Крис Кларк, е отговорил в изявление: "Убедени сме, че когато всички тези маневри приключат, клиентът ми ще бъде оправдан и ще продължи успешно живота си." Кларк е изтъкнал, че разследването продължава вече пет години.



Хънтър Байдън е обвинен в две данъчни престъпления за предполагаемо неплащане на данъци върху доходите през 2017 г. и 2018 г. - години, в които е спечелил над 1,5 млн. долара ( 2.72 млн. лв.), според прокуратурата в Делауеър.



Срещу него е повдигнато допълнително обвинение за престъпление, за което се твърди, че е притежавал огнестрелно оръжие, докато е бил пристрастен към и е употребявал наркотици.



По-рано Хънтър Байдън е постигна споразумение с прокурорите да се признае за виновен по двете обвинения, за да не влезе в затвора.



Въпреки това съдията от Окръжния съд на САЩ Мариелен Норейка разтрогна споразумението поради "нестандартните условия" и "необичайния" характер на предложеното решение за обвинението за притежание на оръжие.



Оттогава Хънтър Байдън и прокурорите водят допълнителни преговори за признаване на вина, но се очаква делото да бъде внесено в съда.



Републиканците искат да видят по-младия Байдън допълнително обвинен в престъпление, заедно с президента. Те твърдят, че Джо Байдън се е облагодетелствал от бизнес сделките на сина си в Украйна и Китай.



Председателят на Камарата на представителите Кевин Маккарти предупреди, че разследването за импийчмънт на президента може да започне още тази есен.



Белият дом нарече обвиненията "налудничави конспиративни теории" и отхвърли твърдението, че Байдън е участвал в бизнес делата на сина си.



Дейвид Вайс е провел продължило години наред разследване по въпроса. Досега той не е открил никакви доказателства, че бизнес делата на Хънтър Байдън са се възползвали от президентския пост на баща му.