|Спешна евакуация в Китай заради тайфунът "Матмо", който удари крайбрежните райони
Националният метеорологичен център (NMC) съобщи, че бурята, 21-вият тайфун за годината, се е засилила, преди да удари крайбрежието между Учуан в Гуандун и Венчан в Хайнан около обяд. Тайфунът, който се е движел на северозапад със скорост от около 25 км/ч, е донесъл ветрове с максимална скорост от 151 км/ч и е накарал метеорологичната служба да издаде червена тревога – най-високата степен в китайската система за предупреждения.
В Гуандун и Хайнан властите съобщиха, че общо 347 000 души са били евакуирани от районите с висок риск и крайбрежните зони. Според вестник South China Morning Post в Гуандун са били мобилизирани над 10 000 души от службите за спешна помощ и спасяване.
Заместник-секретарят на провинциалната партия Менг Фанли призова местните власти да "преминат бързо в състояние на бойна готовност“ и да гарантират, че "няма да има жертви и загубите ще бъдат минимални“.
