|Спират движението на камиони в Букурещ?
Около 300 000 товарни вагона се движат по улиците на румънската столица, но те не бива да са там в пиковите часове, твърди временно изпълняващият длъжността кмет, който иска да забрани достъпа им в определен часови интервал, следвайки модела в други общини или други градове по света. Той отдавна иска да изготви програма, в която товарните МПС-та да снабдяват магазините само през нощта, така че през деня да не блокират някои платна.
Следователно, този проект предлага и интервал за ограничаване на товарните и санитарните превозни средства, за да се освободи трафикът през пиковите часове, а именно периодите 7-9 ч. и 16-19 ч. Тогава тези големи автомобили няма да бъдат допускани по улиците. Тази мярка обаче не е достатъчна, за да облекчи напълно трафика, твърди общината, затова иска и да насърчи гражданите да оставят личните си автомобили у дома и да изберат обществен транспорт.
В момента се изграждат 12 км специални ленти за обществен транспорт, в сравнение с 50 км такива ленти в столицата. Дотогава обаче данните показват, че 250 кръстовища вече са свързани към интелигентни светофари, а до 2026 г. се очаква 500 кръстовища да бъдат свързани към тази система.
