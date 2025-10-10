ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Споразумението за прекратяване на огъня в Газа влезе в сила
"Споразумението за прекратяване на огъня влезе в сила в 12:00 ч. ( също българско време)“, се казва в изявление на пресслужбата на Израелските отбранителни сили.
От пресслужбата на Нетаняху потвърдиха, че "към 12:00 часа войските на ЦАХАЛ заемат позиции по актуализираните линии на разполагане като част от споразумението за прекратяване на огъня и подготовката за връщането на заложниците“.
Kanal 12 на израелската телевизия съобщава, че е започнало 72-часовото обратно броене до освобождаването на заложници, държани от ХАМАС в Ивицата Газа.
В нощта на 10 октомври кабинетът на израелския премиер обяви, че израелското правителство е одобрило "сделката за освобождаване на всички заложници – както живи, така и мъртви“.
На 9 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че представители на Израел и палестинската групировка ХАМАС са постигнали споразумения по първата фаза на мирния план след преговори в Египет. Той заяви, че тази фаза включва освобождаването на всички заложници "в близко бъдеще“ и изтеглянето на израелските войски до договорена линия в Газа.
Вечерта на 9 октомври говорителят на израелското правителство Шош Бедросян обяви на брифинг, че прекратяването на огъня в анклава ще влезе в сила в рамките на 24 часа след одобрението на тези споразумения от кабинета.
''В този момент израелските войски ще се изтеглят от централната част на Газа и ще се разполагат до договорена линия в Ивицата. В този момент 53% от територията на анклава ще остане под израелски военен контрол'', уточни Бедросян.
След това ще се отвори 72-часов прозорец, през който всички израелски заложници ще бъдат върнати у дома. Очаква се това да се случи до 13 октомври.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
22:38 / 09.10.2025
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
13:13 / 09.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: