Споразумението за прекратяване на огъня в Газа влезе в сила
Автор: Борислава Благоева 13:01Коментари (0)49
©
Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) обявиха влизането в сила на споразумението за прекратяване на огъня в Ивицата Газа, предава France24.

"Споразумението за прекратяване на огъня влезе в сила в 12:00 ч. ( също българско време)“, се казва в изявление на пресслужбата на Израелските отбранителни сили.

От пресслужбата на Нетаняху потвърдиха, че "към 12:00 часа войските на ЦАХАЛ заемат позиции по актуализираните линии на разполагане като част от споразумението за прекратяване на огъня и подготовката за връщането на заложниците“.

Kanal 12 на израелската телевизия съобщава, че е започнало 72-часовото обратно броене до освобождаването на заложници, държани от ХАМАС в Ивицата Газа.

В нощта на 10 октомври кабинетът на израелския премиер обяви, че израелското правителство е одобрило "сделката за освобождаване на всички заложници – както живи, така и мъртви“. 

На 9 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че представители на Израел и палестинската групировка ХАМАС са постигнали споразумения по първата фаза на мирния план след преговори в Египет. Той заяви, че тази фаза включва освобождаването на всички заложници "в близко бъдеще“ и изтеглянето на израелските войски до договорена линия в Газа.

Вечерта на 9 октомври говорителят на израелското правителство Шош Бедросян обяви на брифинг, че прекратяването на огъня в анклава ще влезе в сила в рамките на 24 часа след одобрението на тези споразумения от кабинета.

''В този момент израелските войски ще се изтеглят от централната част на Газа и ще се разполагат до договорена линия в Ивицата. В този момент 53% от територията на анклава ще остане под израелски военен контрол'', уточни Бедросян.

След това ще се отвори 72-часов прозорец, през който всички израелски заложници ще бъдат върнати у дома. Очаква се това да се случи до 13 октомври.

