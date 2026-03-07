Спряха всички полети от и до Дубай до второ нареждане
Същевременно увериха, че ще споделят актуализации, когато има такива.
"Безопасността на нашите пътници и екипаж е наш най-висок приоритет и няма да бъде компрометирана", пишат от екипа на авиолинията.
Клиентите, резервирали пътуване с "Емирейтс" между 28 февруари и 31 март включително, могат да се презапишат за друг полет до желаната дестинация на или преди 30 април, или да заявят възстановяване на сумата
