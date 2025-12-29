АР.
Въпреки мразовитото време, студенти поставиха близо 500 щанда в десетки градове, села и населени места в Сърбия, където гражданите могат да подкрепят инициативата. Хиляди хора вече се включиха в подписката.
Студентите заявиха, че акцията има за цел да окаже допълнителен натиск върху сръбския президент Александър Вучич и да провери нивото на подкрепа.
Масови протести с искане за предсрочни парламентарни избори продължават в Сърбия от година. Те започнаха, след като на 1 ноември 2024 г. се срути навес на жп гарата в Нови Сад, при което загинаха 16 души.
Протестиращите настояват отговорните за трагедията да бъдат наказани, както и да се засили борбата с корупцията и да се свикат предсрочни избори.
Антиправителствените вълнения през пролетта вече доведоха до оставката на сръбския премиер Милош Вучевич.
В средата на август протестите се засилиха, като участниците вандализираха офиса на управляващата Сръбска прогресивна партия в град Нови Сад.
Вучич заяви, че протестите в страната са до голяма степен провокирани отвън.
Снощи, 28 декември, президентът Александър Вучич държа реч в парламента пред свои привърженици. Там той обяви, че е приел основното искане на протестиращите. Той заяви, че ще има предсрочни избори догодина, без да посочи конкретна дата, като предупреди, че резултатите няма да се харесат на неговите противници.
