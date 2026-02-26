Сподели close
Министърът на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич е хоспитализиран в тежко състояние, съобщава Blic, позовавайки се на източник.

Отбелязва се, че състоянието на министъра се е влошило рязко през последните няколко часа поради диагностицирана по-рано двустранна пневмония. Според информация на сръбската медия, Дачич вече е свързан с "животоподдържащи апарати".