Blic, позовавайки се на източник.
Отбелязва се, че състоянието на министъра се е влошило рязко през последните няколко часа поради диагностицирана по-рано двустранна пневмония. Според информация на сръбската медия, Дачич вече е свързан с "животоподдържащи апарати".
Сръбският министър на вътрешните работи е хоспитализиран в много тежко състояние
