Digi24.
Работник остава затрупан под развалините след срутването на средновековна кула в Рим
Октав Стройчи е бил изваден от спасителните екипи около 23:00 ч. местно време (00:00 ч. българско), близо дванадесет часа след срутването. По време на спасителната операция на място са пристигнали министърът на културата на Италия, кметът на Рим, префектът на града и посланикът на Румъния в Италия Габриела Данкъу, която е била заедно със съпругата на загиналия. "Съпругата му наблюдаваше спасителните действия със затаен дъх, заобиколена от полиция и представители на посолството", съобщава Corriere della Sera.
Според италианските медии лекарите са се опитвали да го реанимират близо час след пристигането му в болничното заведение, но без успех. Родом от Сучава, Стройчи е живял в покрайнините на италианската столица и е работил по реставрацията и консервацията на кулата, която е част от Римския форум - една от най-посещаваните туристически забележителности на града. Инцидентът е станал, докато по сградата се извършвали ремонтни дейности.
Президентът на Румъния Никушор Дан изрази съболезнования към семейството на загиналия: "С дълбока тъга научих новината, че румънецът, заклещен под руините на средновековната кула в Рим, почина. Изказвам искрените си съболезнования на семейството и близките му. Мислите ми са с всички румънски граждани, които работят далеч от дома, с отдаденост и жертвоготовност. Благодарен съм на италианските спасителни екипи за усилията им, продължили повече от 11 часа." Съболезнования поднесе и премиерът на Италия Джорджия Мелони, която изрази съчувствие към семейството и благодари на спасителите за неуморната им работа.
Срутването на средновековната кула в Рим отне живота на 66-годишен румънски работник
© Digi24
Още от категорията
/
Повишена вулканична активност на Камчатка: Над 57 вторични труса, най-силният от които от 6.2 по Рихтер
08:44
Над 70 000 души се евакуират, докато тайфунът "Калмаеги" приближава източната част на Филипините
03.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Земетресение от 5.0 по Рихтер разтърси Западна Турция
15:48 / 03.11.2025
84 души се натровиха с дюнери, 10 деца са в болница
12:27 / 03.11.2025
Euractiv: ЕС обмисля да разшири правомощията на Frontex, за да се...
11:37 / 03.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.