Стана ясна самоличността на ранения в Косово българин
©
Говорителят на прокуратурата, Нора Лута, потвърди пред Gazeta Express, че в сътрудничество с полицията се предприемат всички необходими разследващи действия, за да изяснят напълно обстоятелствата около нападението".
"От момента, в който прие случая за разглеждане, тя започна да предприема разследващи действия в съответствие с Наказателнопроцесуалния кодекс и приложимите закони. В координация с компетентните звена на полицията на Косово, Специалната прокуратура предприема всички необходими разследващи мерки, за да изясни напълно фактическата ситуация, се посочва в отговора на Специалната прокуратура пред Telegraph.
Прокуратурата допълва, че случаят е в начална фаза на разследване и за да се запази целостта на разследващия процес, на този етап не може да се споделя повече информация.
МВнР: Разследват опит за убийство на българин в Косово
Нападението е станало във вторник в Джакова, където служителят на ЕС е получил две рани и първоначално е бил откаран в болница Джакова, състоянието му е стабилно.
"Инцидентът се разследва като опит за убийство, а мотивите остават неясни".
Източници на Telegraph съобщават, че служителят на ЕС е бил нападнат от неизвестно лице, което е било в колата с него по това време, и че обстоятелствата, при които двамата са се озовали в една и съща кола, все още са неизвестни.
Още от категорията
/
The Independent: България се готви да "конфискува" бургаската рафинерия "Лукойл", докато Путин нарежда ядрени изпитания
14:13
Драматичен обир на магазин за бижута в Лос Анджелис: Служителка напада крадец, който е насочил пистолет срещу нея
11:24
"Сделката за "Лукойл" е чиста раздяла": Изпълнителният директор на Gunvor Group е убеден, че ако сделката бъде сключена няма да има обратно изкупуване на активите
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Руски медии: САЩ извършиха тест на ракета Minuteman III, способна...
17:01 / 05.11.2025
Белгия свиква спешно заседание на Съвета за сигурност, след като ...
10:55 / 05.11.2025
Земетресение от 4,7 по Рихтер разтърси Гърция, усети се и в Бълга...
09:40 / 05.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.