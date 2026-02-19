Сподели close
Андрю Маунтбатън-Уиндзор трябва да говори с властите във Великобритания и САЩ относно скандала с Джефри Епстийн. Това заяви премиерът на Великобритания Киър Стармър, предаде BBC.

"Всеки, който има информация, трябва да свидетелства. Така че, независимо дали става въпрос за Андрю или за някой друг, всеки, който има релевантна информация, трябва да се обърне към съответния орган, в този конкретен случай говорим за Епстийн, но има и много други случаи, обясни Стармър. 

Той поясни, че един от основните принципи в система е, че всички са равни пред закона и никой не е над него. 

"Това е много важен принцип на нашата страна, нашето общество и той се прилага, и трябва да се прилага в този случай, по същия начин, както би се прилагал във всеки друг случай", каза премиерът на Великобритания. 

ФОКУС припомня, че тази сутрин арестуваха принц Андрю Маунтбатън-Уиндзор по подозрение за злоупотреба с държавна длъжност.