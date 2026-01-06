Стармър: По-близо сме до мира от всякога
"По-близо сме до тази цел от всякога“, добавя британският премиер, но предупреждава: "Най-трудните етапи тепърва предстоят.“
Стармър очертава някои от детайлите в декларацията за намерения, която е подписал с Володимир Зеленски и Еманюел Макрон (вижте предишната ни публикация за повече информация), включително "военните центрове“.
Той обаче повтаря отдавна чуто предупреждение от Европа - че Путин "не е готов за мир“.
"През последните няколко седмици видяхме обратното. Още ужасяващи удари срещу Украйна, убийства на ранени цивилни и прекъсване на електрозахранването за милиони хора посред зима.“
Стармър също така обещава да продължи да оказва натиск върху Русия и да подкрепя Украйна, както и да заяви, че Обединеното кралство ще участва в воденото от САЩ наблюдение на прекратяването на огъня.
