ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|"Стената от дронове" срещу Русия, в която ще участва и България: Украйна ще подпише с партньорите още следващия месец
"Разчитаме на подписването на съвместна декларация с нашите партньори още през октомври. От своя страна вече сме готови да изпратим технически екипи за подготовка на групи, които ще станат част от "Стената от дронове“. Украйна е признат лидер в областта на безпилотните технологии. Готови сме да споделим опита си в свалянето на руски дронове с ЕС, НАТО и съседните страни“, заявява той.
"Агресорът вече е извършил умишлени провокации срещу Дания, Полша, страните от Балтийския регион. ЕС трябва да бъде готов да отговори решително на такава ескалация. И ролята на Украйна тук е ключова“, подчертава той.
Шмигал отбелязва, че Украйна вече се стреми и може да "играе активна роля в защитата на Европа от руската заплаха.“.
Според министъра, по време на преговорите партньорите са се фокусирали върху конкретни стъпки за реализиране на "Стената от дронове“, инициирана от Европейската комисия.
"Заедно със съюзниците си ще координираме противодействието си на провокациите на Русия в небето и ще въведем най-ефективните решения“, отбелязва още Шмигал.
В съвместната среща, освен Украйна, участваха европейският комисар по въпросите на отбраната и космоса Андрюс Кубилюс, ръководителят на европейската дипломация Кая Калас, министрите на отбраната на Дания, Финландия, Полша, Естония, Латвия, Литва, Румъния и България, както и представители на Северноатлантическия алианс.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 89
|предишна страница [ 1/15 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Българинът без царска туршия няма как да остане
16:02 / 24.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: