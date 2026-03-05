Стоматолог от Израел: Воюваме за целия свят
© Bulgaria ON AIR
"Преди половин час пак имаше тревога в Тел Авив и Ерусалим. И през нощта ракетите летят. За наш късмет доста нисък процент ракети успяват да минат нашата защита. В последните два дни успяха да ги спрат", каза за "България сутрин" стоматологът д-р Ронен Декало от Ашдод, който живее близо до Газа.
По думите му в страната вече се говори за отваряне на работните места в отделните райони. Вчера бях в кабинета, трябваше да работим спешни случаи, сподели стоматологът.
"Когато нашите военни служби усещат, че ракета е насочена към Израел, всички получаваме съобщения на телефоните. Имаме 10 минути преди ракетата да достигне Израел и да отидем в защитени райони", подчерта д-р Декало за Bulgaria ON AIR.
Той отбеляза, че в Израел няма битови проблем с тока и водата: "Вече сме свикнали, за съжаление. Живеем си живота. Децата също го приемат някак".
Според стоматолога войната трябва да отнеме колкото е необходимо време, за да "завърши този етап и народът на Иран да може да излезе от ужасния режим, който носеше само лошо по света".
"Искаме да си живеем живота. На народа и всички тук ни писна да ни обстрелват. Не искаме да ходим никъде. Това е нашата държава и ние си я обичаме. Защитени сме в момента", настоя д-р Декало.
Той посочи още, че "ракетите са по-ужасни".
"Когато пада такава бомба, унищожава сгради. В Израел държавата е наредила навсякъде да има защитени зони и стави във всеки дом", съобщи д-р Декало и добави, че по света се е надигнал антисемитизъм.
"Това не е конфликт. Това е държава, която казва: "Искаме да унищожим Израел и евреите". Ние сега воюваме за целия свят - целият свят иска да живее", завърши стоматологът.
Още по темата
/
Иран заплаши ЕС, че ще плати висока цена, ако остане безмълвен по отношение на атаката на САЩ и Израел
15:17
Собственик на бензиностанция в Русе: Повишението на горивата за четири дни е около 14 евроцента на литър
15:07
Атанас Запрянов: Предстои Съвет за сигурността, който ще разгледа въпросите на войната на САЩ и Израел срещу Иран
11:05
Още от категорията
/
Ирански дронове атакуваха QatarEnergy: 20% от световния пазар на втечнен природен газ е застрашен
03.03
"Третата световна война почти започна": Медведев заяви, че САЩ се държат като "свине, които са лишени от коритото си"
02.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
AFP: Турция не е била целта на иранската балистична ракета, ударъ...
15:50 / 04.03.2026
НАТО осъди атаките на Иран срещу Турция
15:10 / 04.03.2026
Турция свали иранска балистична ракета, насочена към нейното възд...
14:13 / 04.03.2026
Гръцки F-16 са прехванали ливански дронове, изстреляни към Кипър ...
11:22 / 04.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.