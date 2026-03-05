Сподели close
Ситуацията в Израел остава напрегната след пет дни въоръжен конфликт с Иран.

"Преди половин час пак имаше тревога в Тел Авив и Ерусалим. И през нощта ракетите летят. За наш късмет доста нисък процент ракети успяват да минат нашата защита. В последните два дни успяха да ги спрат", каза за "България сутрин" стоматологът д-р Ронен Декало от Ашдод, който живее близо до Газа. 

По думите му в страната вече се говори за отваряне на работните места в отделните райони. Вчера бях в кабинета, трябваше да работим спешни случаи, сподели стоматологът. 

"Когато нашите военни служби усещат, че ракета е насочена към Израел, всички получаваме съобщения на телефоните. Имаме 10 минути преди ракетата да достигне Израел и да отидем в защитени райони", подчерта д-р Декало за Bulgaria ON AIR

Той отбеляза, че в Израел няма битови проблем с тока и водата: "Вече сме свикнали, за съжаление. Живеем си живота. Децата също го приемат някак".

Според стоматолога войната трябва да отнеме колкото е необходимо време, за да "завърши този етап и народът на Иран да може да излезе от ужасния режим, който носеше само лошо по света". 

"Искаме да си живеем живота. На народа и всички тук ни писна да ни обстрелват. Не искаме да ходим никъде. Това е нашата държава и ние си я обичаме. Защитени сме в момента", настоя д-р Декало.

Той посочи още, че "ракетите са по-ужасни". 

"Когато пада такава бомба, унищожава сгради. В Израел държавата е наредила навсякъде да има защитени зони и стави във всеки дом", съобщи д-р Декало и добави, че по света се е надигнал антисемитизъм. 

"Това не е конфликт. Това е държава, която казва: "Искаме да унищожим Израел и евреите". Ние сега воюваме за целия свят - целият свят иска да живее", завърши стоматологът.