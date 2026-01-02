NOS.
Повече от 100 полета също бяха отложени.
"Поради неприятната комбинация от зимни метеорологични условия и силни ветрове имаше реално нарушение на полетния график“, обяви представител на Кралската авиационна компания (KLM Royal Dutch Airlines).
Летище Схипхол съветва пътуващите да проверят най-актуалната информация за полетите преди заминаване, тъй като броят на закъсненията може да се променя през целия ден. "Следим отблизо времето“, подчерта представителят на KLM.
Поради непредсказуемостта на времето е трудно да се каже точно колко полета ще бъдат засегнати.
"Пътниците ще бъдат уведомени възможно най-скоро и ще бъдат презаписани на следващия наличен полет“, се посочва в извления на авиационната компания.
Проблемите на летище Схипхол са резултат от комбинация от фактори. Един от тях е силния снеговалеж, който непрекъсната покрива пистите.
"Силните западни ветрове също така означават, че само две писти са на разположение за излитане и кацане“, пясни говорител на Нидерландската служба за контрол на въздушното движение (LVNL). Обикновено те са три.
Според говорител на LVNL, в момента около двадесет самолета могат да кацнат и двадесет самолета могат да излитат на час поради зимните условия. В пиковите часове летище Схипхол обикновено обработва около шестдесет самолета на час.
Очаква се метеорологичните условия да повлияят и на полетите на летище Схипхол утре.
Полетите на летище Айндховен и летище Ротердам/Хага все още не са засегнати от времето.
Стотици полети са отменени заради лошото време на едно от най-големите летища в Европа
©
Още по темата
/
Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Антъни Джошуа е ранен при автомобилна катастрофа, други двама са загинали
29.12
Още от категорията
/
BBC: България, най-бедната страна в ЕС, изпревари Полша, Чехия и Унгария по пътя към еврозоната
01.01
Руското министерство на отбраната показа украински дрон, участвал в атаката срещу резиденцията на Путин
31.12
Отменени и закъсняващи влакове на Eurostar: Технически проблем причини хаос в тунела под Ламанша
30.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Таяни: Пожарът, който уби над 40 души в Швейцария, вероятно е пр...
16:09 / 01.01.2026
Най-малко 40 души са загиналите при пожара в бар в Швейцария
12:45 / 01.01.2026
BBC: България, най-бедната страна в ЕС, изпревари Полша, Чехия и ...
10:21 / 01.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.