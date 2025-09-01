Новини
Стотици училища и детски градини затварят врати в Гърция
Автор: Илиана Пенова 17:16Коментари (0)0
©
Драматичният спад в броя на учениците доведе до затварянето на стотици училища в цяла Гърция, потвърждават данни на Министерството на образованието. Затварянията засягат училища в цялата страна, от села в планините и островите до големи градски центрове, включително Атина, пише Kathimerini.

Опитни служители на министерството описват ситуацията като "Армагедон“, обвинявайки за това "острия демографски проблем“.

Според данните, броят на учениците в началните и средните учебни заведения и професионалните училища се очаква да бъде приблизително 1 210 000 за учебната 2025-2026 година. Това е значителен спад с над 150 000 ученици спрямо 1 363 912 записани седем години по-рано, през 2018-2019 г.

За предстоящата учебна година 721 от 13 478 училища ще бъдат спрени, тъй като нямат необходимия брой ученици. Тази цифра непрекъснато се увеличава през последните години. Демографският проблем засяга предимно началното образование, което е причина за повечето спрени училища.

Данните разкриват рязка тенденция: през учебната 2018-2019 година 247 начални училища и 312 детски градини не са функционирали; за 2025-2026 г. тези числа ще се увеличат съответно до 324 и 358. Останалите спрени училища са от средното ниво, предимно гимназии.

Според служител на министерството, разговарял с Катимерини, едно училище се спира от обучение, ако няма минимум 15 ученици. Съгласно закона от 1985 г., на всеки 15 ученици в началното образование се разпределя един учител. Училището може да бъде спряно от обучение за три години. Ако минималният брой ученици не е достигнат, училището се премахва завинаги от образователната карта.

"Демографският проблем е ужасяващ, тъй като го преживяваме година след година“, казва Христос Циамалос, служител на министерството. Той отбеляза, че макар някои училища да са отворили отново, "за съжаление правилото е окончателно затваряне“. Изключение се прави за училищата на малцинствата, които само биват преустановявани.

Затварянията не се ограничават само до селски или островни райони; 77 училища, 73 от които са детски градини, са преустановени в Атика за предстоящата учебна година. Затварянето на училище принуждава учениците да пътуват на по-дълги разстояния, особено в селските и отдалечени райони, до новото си училище. В някои части това може дори да означава пътуване до 80 километра на ден.






