Страхотно предимство за новоназначени учители в южната ни съседка

© По-евтини самолетни билети от SKY Express в сътрудничество с Министерството на образованието за преместване на новоназначени учители в района им на стажуване, пише Xronos.



За първи път беше осигурена 30% отстъпка от цената на самолетните билети за новоназначени учители в началното и средното образование, назначени на 19.08.2025 г., за да пътуват до района си на назначение. По-конкретно, компанията SKY Express , в отговор на искане на ръководството на Министерството на образованието, вероизповеданията и спорта, предоставя 30% отстъпка от цената на самолетните билети на заинтересовано лице.



Офертата е валидна за новоназначени учители в началното и средното образование и важи за резервации на места до 15.09.2026 г. за полети от 27.08.2025 г. до 15.06.2026 г.







Условията за получаване на тази отстъпка са следните:



- Предоставянето на кодове за отстъпка е валидно изключително за новоназначени учители в началното и средното образование за учебната 2025-2026 година.



- Предоставя се 30% отстъпка от цената на билетите за вътрешни полети.



- Отстъпката важи за тарифата и не важи за билетните такси.



- Максимално разрешено използване на код за отстъпка до 2 пъти.



- В случай на неидентифициране на информацията в сертификата/удостоверението, авиокомпанията ще анулира резервацията.



- Отстъпката се активира чрез поставяне на персонализирания код за отстъпка в полето "купон за отстъпка“ при търсене на полет.



- Кодът за отстъпка ще бъде изпратен на имейл адреса, предоставен във формуляра за регистрация.



- Кодовете за отстъпка включват 30% отстъпка за резервация за 1 човек, за еднопосочни и/или двупосочни вътрешни полети.



- Валидно за 1 пътник на резервация.



- Задължително условие е въвеждането на кода за отстъпка от офертата в съответното поле при закупуване на билета, само през skyexpress.com.



- Не е приложимо в комбинация с други промоции.



- В търсенето на полети показаните цени вече включват офертата. Можете да видите подробно отстъпката в дясната колона ("Информация за полета“).



- В случай на промяна на билет, се начислява такса, пропорционална на тарифната категория. В случай на анулиране, сумата за билета не се възстановява.



- Кодовете за отстъпка са строго лични и не могат да се прехвърлят.



- В случай на нарушаване на условията и неправилно подаване на Държавен вестник, авиокомпанията има право да анулира резервацията.