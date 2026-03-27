Новината обяви вицеканцлерът Андреас Баблер днес на пресконференция във Виена. По думите му коалицията между консервативната, социалдемократическата и либералната партия са постигнали споразумение след упорити преговори.
Австрийското правителство се споразумя и за реформа на учебните програми за горните класове в австрийските училища, която предвижда новия задължителен предмет "Медии и демокрация“. В него младежите трябва да се научат да разграничават истинските от фалшивите новини и да разпознават опитите за влияние, насочени срещу демокрацията.
Забраната за социални медии за деца и младежи под 16 години, която е в сила в Австралия от декември, предизвика дебат за подобни забрани в Австрия, Германия и други европейски страни.
В Европейския съюз също се водят консултации за възрастова граница за онлайн платформи като Tiktok и Instagram.
Страна от ЕС забрани достъпа до социални мрежи за деца под 14-годишна възраст
