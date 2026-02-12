Сцени, напомнящи филм, се разиграха в четвъртък на улица в Шанхай, Китай, когато се отвори голяма дупка, която "погълна“ всичко.Както се вижда на видео от охранителна камера, голяма част от пътя се е срутил, в резултат на което асфалтът изчезва.Според международните медии Шанхай е изложен на постоянни рискове от пропадане поради качеството на почвата, прекомерното изпомпване на подземни води, тънките слоеве пясък и празнините, създадени от градските конструкции.Специалисти обясняват, че тези фактори често причиняват срутвания, вариращи от малки дупки до големи пропадания, като случая от сутринта на четвъртък.