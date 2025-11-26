NBS Washington.
Двама членове на Националната гвардия са ранени, съобщи министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем.
Вашингтонската полиция съобщава, че се намира на мястото на стрелба на 17-та улица.
"Моля, избягвайте района, докато столичната полиция и нашите партньори работят за осигуряване на безопасността на мястото“, пише полицията в X.
Според представител на полицията в Вашингтон, в 14:20 ч. източно време е имало инцидент с активен стрелец на входа на метростанция Farragut West. Заподозреният е "неутрализиран“, съобщи представителят.
