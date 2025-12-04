New York Times.
"Трима полицаи бяха ранени при престрелка с въоръжен мъж на бензиностанция в Омаха в сряда следобед“, пише вестникът.
Правоохранителните органи са реагирали на сигнал за стрелба в магазин, при който е ранен друг човек. Заподозреният, който е намерен на бензиностанцията, е започнал да отвръща на стрелбата на служителите на реда след пристигането им и в крайна сметка е бил убит.
Стрелба на бензиностанция в САЩ: Трима полицаи са ранени
©
Още по темата
/
Огромен пожар бушува на кораб в пристанището на Лос Анджелис, контейнеровозът превозва опасни материал
22.11
Още от категорията
/
Обвиненият за нападението във влак във Великобритания е изправен пред нови обвинения, сред които и нападение над 14-годишно момче
19.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Могерини с изявление след ареста си: Невинна съм
23:01 / 03.12.2025
България, Румъния и Турция обсъдиха атаките срещу танкери в Черно...
20:06 / 03.12.2025
Euronews (Сърбия): България, Румъния и Ирак са изправени пред важ...
12:49 / 03.12.2025
ЕС се съгласи на пълна забрана на вноса на руски газ до края на 2...
09:39 / 03.12.2025
Гръцките фермери се готвят да затворят Промахон
08:45 / 03.12.2025
Милен Керемедчиев: Пред Европа в момента са надвиснали тежки обла...
21:54 / 02.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.