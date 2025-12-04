Сподели close
Трима полицаи бяха ранени при стрелба на бензиностанция в американския щат Небраска, съобщава New York Times.

"Трима полицаи бяха ранени при престрелка с въоръжен мъж на бензиностанция в Омаха в сряда следобед“, пише вестникът.

Правоохранителните органи са реагирали на сигнал за стрелба в магазин, при който е ранен друг човек. Заподозреният, който е намерен на бензиностанцията, е започнал да отвръща на стрелбата на служителите на реда след пристигането им и в крайна сметка е бил убит.