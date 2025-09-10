© В американския щат Юта по време на политически дебати е прострелян влиятелният десен активист Чарли Кърк.



На видео от социалните мрежи се вижда как Кирк е прострелян по време на изказването си в двора на Университета на долината Юта. Кърк е говорел в рамките на турнето "The American Comeback Tour".



Неизвестен човек открива огън по Чарли Кърк по време на събитието. Част от медиите пишат, че съратникът на президента на САЩ Доналд Тръмп е бил застрелян, но каналът FOX News отбелязва, че Кърк е бил хоспитализиран с огнестрелна рана.



Според предварителна информация, силите на реда са задържали снайпериста, който е открил огън по Чарли Кърк. Активистът и блогър е в критично състояние, тъй като е ранен в шията.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.