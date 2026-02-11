Сподели close
Най-малко десет души загинаха този вторник по време на стрелба в училище в Тъмблър Ридж, в западната част на Канада, съобщава Noticiero El Salvador в Х.

Шест от жертвите бяха открити в сградата на учебното заведение, двама – в близка къща, а още един почина по време на транспортирането му до болницата.