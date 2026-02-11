Х.
Шест от жертвите бяха открити в сградата на учебното заведение, двама – в близка къща, а още един почина по време на транспортирането му до болницата.
Стрелба в гимназия в Канада, има много загинали
Най-малко 10 загинали и 25 ранени след стрелбата в гимназия в Канада, полицията търси втори заподозрян
