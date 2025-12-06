The Guardian.
Според официални данни сред загиналите са трима непълнолетни - момчета на три и 12 години и момиче на 16 години, докато останалите жертви са възрастни, съобщи порталът arrivalalive.
Полицията обяви, че е започнала издирване на трима души и разследва дали убийствата са свързани с бар в хостела, който може да е продавал алкохол незаконно.
"Мога да потвърдя, че общо 25 души са били простреляни“, заяви говорителят на полицията Атленда Мате за нападението рано сутринта в градчето Солсвил, на 18 км западно от Претория. Тя добави, че 14 души са били хоспитализирани при нападението, при което въоръжени мъже са стреляли безразборно.
Нападението е поредното от редовни масови стрелби в страната с 63 милиона души население, която има един от най-високите нива на убийства в света.
