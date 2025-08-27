Новини
Стрелба в католическо училище в Минеаполис, има много жертви и ранени
Автор: Елиза Дечева 19:15
Най-малко трима души, включително нападателят, загинаха днес, а около 20 други са ранени при стрелба в католическо училище в южната част на град Минеаполис в американския щат Минесота, пише CNN.

Според двама служители на реда, заподозреният за стрелбата се е самоубил. 

Губернаторът на Минесота Тим Уолц заяви в социалната мрежа Х, че е бил информиран за трагедията: "Моля се за нашите деца и учители, чиято първа учебна седмица беше помрачена от този ужасяващ акт на насилие“, каза той в X. Президентът Доналд Тръмп също е бил информиран за ситуацията. 

Според информация от уебсайта на училището, учениците е трябвало да присъстват на литургия в 8:15 ч. централно време (9:15 ч. източно време) тази сутрин.


