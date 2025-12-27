ABC.
Заподозреният нападател е бил убит при сблъсък с полицията, се добавя в изявлението офиса на шерифството.
Инцидентът е започнал около 14:30 ч. местно време, когато заподозреният, чиято самоличност все още не е разкрита от властите, е открил огън на улицата пред офиса на шерифа в Уолъс, град с около 1000 жители, заяви шериф Уил Еди на пресконференция.
Стрелба в шерифски офис в Айдахо, има ранени
©
Още по темата
/
Най-малко петима души загинаха при катастрофата на малък самолет на мексиканските ВВС в Тексас
23.12
Още от категорията
/
Скандал във Великобритания: Снимка на принц Андрю от досиетата на Епстийн шокира обществеността
20.12
Епстийн искал да му "доставят по-светлокожи малолетни момичета": Още скандални подробности по делото на финансиста
20.12
Бил Клинтън и Майкъл Джексън: Появиха се хиляди нови документи по делото "Епстийн", поне 550 страници са класифицирани
20.12
Семейството на Краля на кокаина притежава имоти в България, ДАНС го обявява за заплаха за националната сигурност
19.12
Професор от Масачузетския технологичен институт е убит в дома си, полицията издирва извършителя
17.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Зеленски: САЩ предложиха на Украйна гаранции за сигурност за 15 г...
23:20 / 26.12.2025
Ужас в парижкото метро: Три жени са ранени при нападение с нож
22:06 / 26.12.2025
Експерти прогнозираха колко ще стигне биткойнът през следващата г...
14:42 / 26.12.2025
Русия отложи старта на новата ракета по проекта "Байтерек"
14:05 / 26.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.